Con il successo per 2-0 conquistato contro il Reims il Nizza è tornato alla vittoria. Sono bastati due gol nel primo tempo alla squadra di Vieira che è andata in gol con Cyprien al 32' e con Herelle al 41' mentre già al 26' gli ospiti sono rimasti in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Doumbia. Con questo successo il Nizza sale a 16 punti mentre il Reims resta a quota 18.

Il programma completo del 12° turno di Ligue 1:

Venerdì

Digione-PSG 2-1

Sabato

Marsiglia - Lille 2-1

Amiens - Brest 1-0

Angers - Strasburgo 1-0

Metz - Montpellier 2-2

Rinviata per pioggia Nimes - Rennes

Tolosa - Lione 2-3