Ligue 1, il PSG espugna Montpellier: Icardi in gol, 11° centro stagionale

Il Paris Saint-Germain non sbaglia sul campo del Montpellier: 3-1 firmato dal "magico" trio Neymar (75'), Mbappé (76') e Icardi (81'), che hanno reso vano così l'autogol iniziale di Paredes (41'). Con questa vittoria il PSG blinda ulteriormente il primato in classifica a quota 39 punti (+8 sul Marsiglia secondo), mentre i padroni di casa restano a 24 in ottava posizione. Undicesimo gol in 14 partite coi transalpini, intanto, per 'Maurito', sempre più protagonista tra Ligue 1 e coppe.

Il programma completo del 17° turno di Ligue 1:

Venerdì

19:00 Lilla - Brest 1-0

20:45 Nimes - Lione 0-4

Sabato

17:30 Montpellier - Paris SG 1-3

20:00 Monaco - Amiens

20:00 Nizza - Metz

20:00 Rennes - Angers

20:00 Strasburgo - Tolosa

Domenica

15:00 Reims - St. Etienne

17:00 Nantes - Dijon

21:00 Marsiglia - Bordeaux