Ligue 1, il PSG ne fa quattro a un Monaco sempre più in crisi. Tris Cavani

Il PSG in Europa fatica ad imporsi come realtà dominante, ma in patria conosce solamente vittorie. Non ha fatto eccezione il posticipo del turno di Ligue 1 che vedeva i parigini ospiti al Louis II nel Principato, per la possibile rinascita del Monaco di Thierry Henry. Da rimandare invece a giorni migliori: a Montecarlo si è infatti scatenato l'uragano Cavani, autore di tre gol nello 0-4 definito poi dall'ulteriore rete di Neymar su rigore. PSG solo senza storia in vetta alla classifica: in Francia pare proprio che il titolo sia stato già assegnato. I monegaschi invece viaggiano ancora all'ultimo posto assieme al Guingamp.

Questo il programma completo della tredicesima giornata di Ligue 1:

9/11

20:45 Lilla-Strasburgo 0-0

10/11

17:00 Guingamp-Lione 2-4

20:00 Angers-Montpellier 1-0

20:00 Nimes-Nizza 0-1

20:00 St. Etienne-Reims 2-0

20:00 Tolosa-Amiens 0-1

11/11

15:00 Bordeaux-Caen 0-0

17:00 Marsiglia-Dijon 2-0

17:00 Rennes-Nantes 1-1

21:00 Monaco-Paris SG 0-4

CLASSIFICA: PSG 39, Lille 26, Montpellier 25, Lione 24, St. Etienne 23, Marsiglia 22, Nizza 20, Strasburgo 18, Reims 17, Nantes 16, Bordeaux 16, Angers 15, Rennes 16, Nimes 14, Tolosa 14, Amiens 13, Caen 12, Dijon 11, Monaco 7, Guingamp 7.