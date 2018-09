Ligue 1, il PSG non si ferma mai: 3-0 al Nizza, vola a punteggio pieno

© foto di Imago/Image Sport

Ottava vittoria in otto giornate per il Paris Saint-Germain che ha risolto agevolmente anche la pratica Nizza vincendo 3-0. Un gol nel primo tempo per la squadra di Tuchel che è passata in vantaggio al 22' con un bellissimo gol di Neymar e nella ripresa ha raddoppiato con Nkuku al 46', per poi chiudere la pratica ancora con Neymar al 93'. Ancora una panchina per Gigi Buffon. Con questa vittoria il PSG sale a 24 punti, a punteggio pieno in testa alla classifica mentre il Nizza resta a quota 10.

Ligue 1 - 8° TURNO

Nizza-Paris Saint-Germain 0-3

20:00 Angers-Guingamp

20:00 Caen-Amiens

20:00 Lione-Nantes

20:00 Reims-Bordeaux

20:00 Strasburgo-Dijon

DOMENICA 30 SETTEMBRE

15.00 Rennes-Tolosa

17.00 Montpellier-Nimes

21.00 Lille-Marsiglia