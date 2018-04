Ligue 1, il PSG si salva col Saint-Etienne: 1-1 nell'anticipo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grazie a un'autorete di Debuchy a tempo scaduto, il Paris Saint-Germain evita la terza sconfitta stagionale e continua la striscia positiva in campionato. Match sofferto per gli uomini di Emery, che rischiano grosso soprattutto nel primo tempo, quando il Saint-Etienne spreca un rigore con Cabella, che poco prima aveva portato in vantaggio i padroni di casa. I parigini restano in 10 al 41' per il doppio giallo comminato a Kimpembe, ma trovano il guizzo vincente al 92'.