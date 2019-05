Ligue 1, il PSG torna alla vittoria: Neymar e Di Maria stendono l'Angers

Dopo un pareggio ed una sconfitta, il PSG ritrova la vittoria in Ligue e lo fa sul campo dell'Angers. Una partita che contava poco ai fini della classifica, visto che i parigini si sono già laureati campioni di Francia e l'Angers ha già ottenuto la salvezza aritmeticamente, vinta dalla squadra con i valori tecnici più alti, grazie ad una rete di Neymar nel primo tempo e una di Di Maria nella ripresa. Inutile, nel finale, il gol di Tait dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Finisce 2-1 e gli uomini di Tuchel salgono a 88 punti in classifica.

Il programma

Saint-Etienne-Montpellier 0-1 (ieri)

Amiens-Tolosa (oggi, ore 20)

Caen-Reims (oggi, ore 20)

Dijon-Stasburgo (oggi, ore 20)

Nimes-Monaco (oggi, ore 20)

Nizza-Nantes (oggi, ore 20)

Rennes-Guingamp (domani, ore 15)

Lille-Bordeaux (domani, ore 17)

Olympique Marsiglia-Olympique Lione (domani, ore 21)

Classifica:

Paris Saint-Germain* 88; Lille 69; Lione 63; Saint-Etienne* 62; Montpellier* 58; Olympique Marsiglia 55; Nizza 52; Nimes, Reims 49; Strasburgo, Nantes 46; Angers*, Rennes 45; Bordeaux 38; Tolosa 37; Amiens 34; Monaco 33; Caen 30; Dijon 28; Guingamp 25.

*una partita in più.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.