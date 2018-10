Ligue 1, il PSG vince sempre: 2-0 rifilato al Marsiglia

© foto di www.imagephotoagency.it

Almeno in Ligue 1 il PSG sa solo vincere. Dopo il pareggio conquistato in Champions League contro il Napoli, la squadra di Tuchel ha trionfato per 2-0 in casa dell'Olympique Marsigli anche senza Cavani acciaccato. Di Mbappè e Draxler le reti della capolista francese che con questo successo sale a 33 punti (su 33 a disposizione dopo 11 giornate) e lascia l'OM a quota 19. Seconda sconfitta per il Marsiglia dopo quella con la Lazio in Europa League.

L'11^ giornata di Ligue 1

26.10 20:45 Nimes-Saint Etienne 1-1 (1' Cabella, 74' Alioui)

27.10 17:00 Angers-Lione 1-2

27.10 20:00 Amiens-Nantes 1-2

27.10 20:00 Guingamp-Strasburgo 1-1

27.10 20:00 Lilla-Caen 1-0

27.10 20:00 Monaco-Dijon 2-2

27.10 20:00 Tolosa-Montpellier 0-3

28.10 15:00 Rennes-Reims 0-2

28.10 17:00 Bordeaux-Nizza 0-1

28.10 21:00 Marsiglia-PSG 0-2