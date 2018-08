Ligue 1, il Reims non si ferma: battuto il Lione, vola a punteggio pieno

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

Seconda vittoria consecutiva per il Reims che dopo aver battuto il Nizza al debutto in Ligue 1, ha trionfato anche nell'anticipo del venerdì della seconda giornata battendo 1-0 l'Olympique Lione. Decisiva la rete di Chavarria arrivata al 32' che regalato altri tre punti al Reims, il quale vola in testa alla classifica a punteggio nonostante un inizio di campionato difficile.

LIGUE 1 - 2° TURNO

Reims-Lione 1-0

SABATO

17.00 Guingamp-PSG

20.00 Amiens-Montpellier

20.00 Caen-Nizza

20.00 Dijon-Nantes

20.00 Monaco-Lille

20.00 Rennes-Angers

DOMENICA

15.00 Strasburgo-St. Etienne

17.00 Tolosa-Bordeaux

21.00 Nimes-Marsiglia