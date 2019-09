Due le partite in programma quest'oggi alle ore 15 nel calendario del 4° turno di Ligue 1. E da entrambi gli incontri sono arrivate sorprese, dato che la capolista Rennes si è fatta battere in rimonta dal Nizza tra le mura amiche, mentre il Lille ha perso a Reims (a segno anche Oudin, profilo seguito dall'Udinese) rallentando notevolmente la sua corsa. Grazie alla vittoria nizzarda a Rennes, il PSG aggancia in vetta alla classifica i rossoneri ma lo stesso Nizza si porta in vetta a quota 9, formando il poker di testa che comprende anche l'Angers.

Il programma della quarta giornata

Venerdì 30 agosto

Metz - Paris Saint-Germain 0-2

Sabato 31 agosto

Lione - Bordeaux 1-1

Angers - Dijon 2-0

Nantes - Montpellier 1-0

Nimes - Brest 3-0

Tolosa - Amiens 2-0

Domenica 1 settembre

Reims - Lille 2-0 [73' rig. Doumbia, 90' Oudin]

Rennes - Nizza 1-2 [25' aut. Benitez (R), 63' rig. Cyprien (N), 91' Coly (N)]

17:00 Strasburgo - Monaco

21:00 Marsiglia - Saint-Etienne