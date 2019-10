© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo due mesi il Rennes è tornato alla vittoria in campionato battendo 3-2 il Tolosa nel finale. Dopo appena sei minuti i padroni di casa erano già sul 2-0 grazie alle reti di Niang e Honou ma al 41' Dossevi ha accorciato le distanze e nella ripresa gli ospiti hanno trovato anche il pareggio con il gol di Gradel all'84'. In pieno recupero però il Rennes è riuscito a trovare il gol del 3-2 con Gboho e i tre punti con i quali sale a 15 punti in classifica. Il Tolosa invece resta a quota 12.

Il programma completo dell'11° turno di Ligue 1:

Venerdì

Nantes-Monaco 0-1

Sabato

Lille-Bordeaux 3-0

Brest-Digione 2-0

Lione - Metz 2-0

Montpellier - Angers 0-0

Reims - Nimes 0-0

Strasburgo - Nizza 1-0