Colpo esterno per il St. Etienne che ha battuto 1-0 il Nimes in trasferta. La squadra di Printant ha trovato la seconda vittoria in otto giornate di campionato grazie alla rete di Debuchy arrivata al 68' e nonostante l'espulsione di Hamouma che al 75' ha lasciato gli ospiti in dieci. Con questo successo il St. Etienne sale a 8 punti e raggiunge proprio il Nimes.

Questa l'ottava giornata di Ligue 1:

Lione-Nantes 0-1

Bordeaux-PSG 0-1

Angers-Amines 1-1

Metz-Tolosa 2-2

Monaco-Brest 4-1

Nizza-Lille 1-1

Reims-Dijon 1-2

Strasburgo-Montpellier 1-0

Nimes-Saint Etienne 0-1

Olympique Marsiglia-Rennes (domani ore 21)