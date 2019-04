Nel sabato di Ligue 1 è arrivato solo un pareggio per il Monaco che in casa del Guingamp non è andato oltre l'1-1 ma ha trovato il gol del pari solo al 93' con Jovetic. 2-2 invece per il St. Etienne che in casa dell'Amiens ha trovato il pareggio nei minuti di recupero, nonostante i padroni di casa siano rimasti in dieci dal 32' per l'espulsione di Lefort. 3-3 tra Angers e Reims, mentre il Nimes ha trionfato per 2-0 in casa contro il Caen.

Questo il programma completo del 31° turno di Ligue 1:

Venerdì

Bordeaux-Marsiglia 2-0

Sabato

Olympique Lione-Dijon 1-3

Amiens-Saint Etienne 2-2

Angers-Rennes 3-3

Guingamp-Monaco 1-1

Nimes-Caen 2-0