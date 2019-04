Ligue 1, l'OM ritrova la vittoria un mese dopo: 2-1 al Nimes e 4° posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si rialza l'Olympique Marsiglia, sebbene nel finale la sofferenza non sia mancata. Contro il Nimes finisce 2-1 e accade tutto nel secondo tempo in pochi minuti: il vantaggio di Germain, il raddoppio di Luiz Gustavo giusto un minuto dopo; poi inutile il rigore di Savanier, buono solo per accorciare le distanze. Con questo successo, che mancava addirittura dal 10 marzo, oltre un mese, l'OM torna al quarto posto in classifica, scavalcando temporaneamente il Saint-Etienne.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 81; Lille 61; Lione** 56; Olympique Marsiglia** 51; Saint-Etienne 50; Reims, Nizza 47; Montpellier 45; Strasburgo, Nimes 43; Rennes 42; Angers, Bordeaux 38; Tolosa, Nantes** 35; Amiens** 32; Monaco 31; Dijon** 25; Caen, Guingamp 23.

*una partita in meno.

**una partita in più.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.