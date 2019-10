Ligue 1, Lille fermato in casa dal Nimes: finisce 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutto stop per il Lille che è stato fermato 2-1 in casa dal Nimes. La squadra di Galtier sono passati in vantaggio al 12' con Remy ma prima dell'intervallo gli ospiti hanno pareggiato con il rigore di Repart e ad inizio ripresa hanno ribaltato la situazione con il gol di Denkey. All'80' però Osimhen ha trovato il gol del 2-2 finale e con questo punto il Lille sale a 15 punti e il Nimes a quota 9.

Il programma completo del 9° turno di Ligue 1:

Ieri

AMIENS-MARSIGLIA 3-1

Oggi

PSG-ANGERS 4-0

DIGIONE-STRASBURGO 1-0

MONTPELLIER-MONACO 3-1

TOLOSA-BORDEAUX 1-3

BREST-METZ 2-0

NANTES-NIZZA 1-0