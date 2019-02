© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' terminato in parità il match del venerdì sera di Ligue 1. Strasburgo e Lille hanno diviso la posta in palio visto l'1-1 finale: ospiti in vantaggio al 42' con Ikone, poi al 68' Goncalves ha ristabilito l'equilibrio. Lo Strasburgo tocca così quota 37 punti dopo 26 gare disputate, il Lille resta al secondo posto con 51 punti. Il PSG, nonostante due gare in meno, ha 65 punti.