Ligue 1, Lione a valanga a Nimes. A segno l'ex doriano Andersen

Successo del Lione nell'anticipo del 17° turno di Ligue 1 contro il Nimes, ridotto a giocare in nove dal 40' del primo tempo. La squadra di Rudi Garcia è travolgente e balza momentaneamente al quinto posto. Primo gol in campionato per l'ex sampdoriano Joachim Andersen.

Stasera

LILLE-BREST 1-0 - 16' Osimhen

NIMES-LIONE 0-4- 16' rig. e 64' Depay, 71' Aouar, 79' Andersen

Domani

MONTPELLIER-PSG ore 17.30

NIZZA-METZ ore 20

RENNES-ANGERS ore 20

STRASBURGO-TOLOSA ore 20

MONACO-AMIENS ore 20

REIMS-SAINT ETIENNE ore 15

NANTES-DIGIONE ore 17

MARSIGLIA-BORDEAUX ore 21

Classifica

Paris Saint-Germain 36

Marsiglia 31

Lille 28

Bordeaux 26

Lione 25

Saint-Etienne 25

Montpellier 24

Rennes 24

Angers 24

Nantes 23

Reims 21

Brest 21

Monaco 21

Nizza 20

Strasburgo 18

Digione 16

Amiens 16

Metz 15

Nimes 12

Tolosa 12