© foto di Giulia Borletto

Non ha termine il momento no dell'Olympique Lione, che in otto giornate di campionato è riuscito a vincere appena due volte. Oggi, contro il Nantes, la seconda sconfitta nelle ultime tre partite. Di misura, 1-0, ma pesa eccome. E pesa eccome, ovviamente in positivo, anche per il Nantes: grazie a questo successo infatti i ragazzi di Gourcuff volano al primo posto in classifica, scavalcando temporaneamente PSG e Angers. Tutto merito di Moutoussamy: sua, a mezz'ora dalla fine, la rete che decide il match.

L'ottava giornata di Ligue 1:

Lione-Nantes 0-1

Bordeaux-PSG (ore 17.30)

Angers-Amines (ore 20)

Metz-Tolosa (ore 20)

Monaco-Brest (ore 20)

Nizza-Lille (ore 20)

Reims-Dijon (ore 20)

Strasburgo-Montpellier (domani ore 15)

Nimes-Saint Etienne (domani ore 17)

Olympique Marsiglia-Rennes (domani ore 21)