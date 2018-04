Ligue 1, manita del Lione al Metz: OL di nuovo 3° in attesa del Marsiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Travolgente successo del Lione, che espugna per 0-5 il campo del fanalino di coda Metz e si riporta momentaneamente al terzo posto della classifica, in attesa di conoscere il risultato di stasera del Marsiglia, impegnato contro il Montpellier. Gara che si è messa in discesa già nel primo tempo per l'OL, grazie alla doppietta di Marcelo. Nella ripresa sono arrivate anche le reti di Depay, Traoré e Diaz.