Ligue 1, Marsiglia batte Amiens in rimonta. Thauvin scatenato: tripletta

© foto di Federico Gaetano

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Marsiglia che aggancia così momentaneamente il quinto posto della classifica dopo la vittoriosa trasferta sul campo dell'Amiens. La squadra di casa era persino andata in vantaggio già dopo pochi minuti grazie al gol realizzato da Dibassy. A quel punto si è acceso Thauvin: l'esterno francese si è rivelato semplicemente devastante ed ha ribaltato le sorti dell'incontro grazie ad una tripletta. Nel mezzo anche un rigore sbagliato da Payet.

Venerdì 23 novembre

Lione-Saint Etienne 1-0

Sabato 24 novembre

Paris Saint-Germain-Tolosa 1-0

Caen-Monaco 0-1

Dijon-Bordeaux 0-0

Nantes-Angers 1-1

Reims-Guingamp 2-1

Strasburgo-Nimes 0-1

Domenica 25 novembre

Montpellier-Rennes 2-2

Nizza-Lille 2-0

Amiens-Olympique Marsiglia 1-3