© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Olympique Marsiglia corsaro sul campo del Dijon. Una vittoria, quella dei ragazzi di Garcia, che parla un po' di italiano. A ribaltare il momentaneo svantaggio firmato Jordan Marié (18'), ci hanno pensato infatti 'SuperMario' Balotelli (56') e l'ex Serie A Lucas Ocampos (74'). Secondo gol in tre partite coi biancocelesti per Balo, che non avrebbe certo potuto iniziare meglio la sua nuova avventura. Con questo risultato il Marsiglia si piazza al quinto posto in classifica con 37 lunghezze, mentre il Dijon resta sedicesimo a soli 20 punti.

Questo il programma completo del 18° turno di Ligue 1:

08.02 20:45 Dijon-Marsiglia 1-2

09.02 17:00 Paris SG-Bordeaux

09.02 20:00 Amiens-Caen

09.02 20:00 Strasburgo-Angers

10.02 15:00 Montpellier-Monaco

10.02 15:00 Nantes-Nimes

10.02 15:00 Tolosa-Reims

10.02 17:00 Guingamp-Lilla

10.02 17:00 Rennes-St. Etienne

10.02 21:00 Nizza-Lione