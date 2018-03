Ligue 1, Mitroglou regala i tre punti all'OM di Garcia: Tolosa battuto 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rete di Mitroglou a poco più di dieci minuti dalla fine del tempo regolamentare regala i tre punti e la conferma al terzo posto per il Marsiglia di Rudi Garcia ai danni del Tolosa. L'OM l'aveva sbloccata già nel primo tempo con l'ex Genoa Ocampos, salvo poi farsi riprendere dopo pochi minuti per via del gol segnato da Mubele. La marcatura del centravanti greco ha poi stabilito il punteggio sull'1-2 finale.