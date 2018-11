Ligue 1: Monaco ancora ko, vince il Nizza. Risultati e classifica

Ennesimo ko rimediato dal Monaco che in campionato è stato sconfitto 1-0 dal Reims. Decisivo il gol di Cafaro tra le espulsioni di Romao e Pele. Bene anche il Nizza che ha battuto 1-0 l'Amiens e il Nimes che in casa del Digione ha trionfato 4-0. E' finita 1-1 invece tra Strasburgo e Tolosa, mentre il Rennes ha trionfato per 2-1 in casa del Caen. Ecco i risultati e la classifica:

Caen-Rennes 1-2

Dijon-Nimes 0-4

Nizza-Amiens 1-0

Reims-Monaco 1-0

Strasburgo-Tolosa 1-1

CLASSIFICA: PSG 36, Lille 25, Montpellier 22*, Lione 21, Marsiglia 19*, Strasburgo 17, St. Etienne 17*, Reims 17, Nizza 17, Bordeaux 15, Rennes 15, Nimes 14, Tolosa 14, Angers 12*, Nantes 12*, Caen 11*, Dijon 11*, Amiens 10, Monaco 7*, Guingamp 7.

*una gara in meno