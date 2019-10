Ligue 1, Monaco ko a Montpellier. Vincono Bordeaux e Nantes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel sabato di Ligue 1, il Monaco è stato sconfitto per 3-1 in casa del Montpellier dopo tre risultati utili consecutivi mentre il Bordeaux ha ottenuto la seconda vittoria di fila battendo 3-1 il Tolosa in trasferta. Bene il Dijon che ha battuto 1-0 lo Strasburgo e il Nantes che nel finale ha sconfitto di misura il Nizza. Brutto ko per il Metz sconfitto 2-0 dal Brest.

Il programma completo del 9° turno di Ligue 1:

Ieri

AMIENS-MARSIGLIA 3-1

Oggi

PSG-ANGERS 4-0

DIGIONE-STRASBURGO 1-0

MONTPELLIER-MONACO 3-1

TOLOSA-BORDEAUX 1-3

BREST-METZ 2-0

NANTES-NIZZA 1-0