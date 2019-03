© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pomeriggio di Ligue 1 tre erano le gare in programma con il Monaco che è stato sconfitto 1-0 in casa dal Caen. Decisiva la rete Crivelli arrivata al 23' per gli ospiti che tornano alla vittoria dopo tre gare consecutive e interrompono la striscia positiva del Monaco. Bene anche il Nizza che ha trionfato di misura in casa del Dijon con la rete di Lees Melou mentre il Bordeaux non è andato oltre lo 0-0 in casa dell'Amiens.

Questo il programma completo del 30° turno di Ligue 1:

Venerdì

20:45 Rennes-Lione 0-1 (86' Terrier)

Sabato

17:00 Marsiglia - Angers 2-2

Domenica

15:00 Amiens-Bordeaux 0-0

15:00 Dijon - Nizza 0-1

15:00 Monaco - Caen 0-1

17:00 Nantes - Lille

21:00 Tolosa - Paris SG

Lunedì

20:30 St. Etienne-Nimes