Ligue 1, Montpellier-PSG 3-2 nel posticipo. La classifica aggiornata

Successo importante (prestigioso) per il Montpellier, che nel posticipo della 34^ giornata di Ligue 1 ha superato in casa il Paris Saint-Germain, già campione di Francia. Il 3-2 dei padroni di casa (arrivato grazie all'autogol di Kimpembe e alle reti di Delort e Camara), permette al Montepellier di prolungare l'imbattibilità casalinga (3 vittorie, 1 pareggio) e di conquistare 3 punti fondamentali per la classifica (quinta posizione). Continua invece il periodo nero del PSG, che dopo il ko nella finale di Coppa di Francia raccoglie un'altra sconfitta (la terza nelle ultime quattro uscite in Ligue 1).

Questa la classifica aggiornata alla 34^ giornata (in attesa del positcipo di domani tra Rennes e Monaco):

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 84; Lille 68; Lione 62; Saint-Etienne 59; Olympique Marsiglia 54; Montpellier 54, Nizza 51; Reims 46; Strasburgo 45; Rennes*, Nantes 43; Angers 42; Bordeaux 38; Tolosa 36; Amiens 33; Monaco* 32; Caen 29; Dijon 28; Guingamp 24.

*una partita in meno.

Paris Saint-Germain campione di Francia in Champions League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.