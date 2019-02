La Commissione Disciplinare francese ha inflitto una multa di 16.500 euro al Nantes per l'utilizzo di materiale pirotecnico e lancio di oggetti in campo da parte dei propri sostenitori prima della sfida contro il Saint-Etienne. Il materiale era stato utilizzato dai tifosi per organizzare la coreografia in memoria di Emiliano Sala, l'ex attaccante del club morto tragicamente in un incidente aereo poche settimane fa.