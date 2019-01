Un gol e un punto per parte. Nantes e Saint-Etienne non vanno oltre l'1-1 nel recupero del 22° turno di Ligue 1. A decidere l'incontro sono state le reti di Cabella al 58' e Majeed al 70', con le espulsioni di Fabio e M'Vila al 47'. Quarto posto in classifica per gli ospiti, a quota 37 punti, mentre il Nantes è quattordicesimo con 24 lunghezze. Omaggiato al 9' Emiliano Sala, scomparso da giorni dopo un tragico incidente aereo mentre stava andando a Cardiff per la sua nuova avventura in Premier.