Ligue 1, Neymar lancia il PSG in extremis. Esordio per Icardi

Vittoria in extremis per il Paris Saint-Germain nel match giocato oggi contro lo Strasburgo, valido per la 5a giornata della Ligue 1. Dopo una gara sofferta, in cui i parigini hanno faticato a trovare la via del gol, il brasiliano Neymar ha trovato la rete al 92’ su assist di Diallo. Da segnalare anche il fatto che il brasiliano era stato fischiato dai suoi tifosi per via delle tante voci di mercato che lo avevano riguardato. Al 96’ il brasiliano aveva trovato anche il 2-0, annullato poi dalla VAR. Il PSG resta dunque al primo posto con 12 punti, che se oggi potrebbe essere raggiunto da Rennes e Nizza. Da segnalare anche l’esordio di Icardi, entrato al 63’ al posto di Choupo-Moting.

Il programma della 5^ giornata di Ligue 1

VENERDI

Lilla - Angers 2-1

Amiens - Lione 2-2

SABATO

PSG - Strasburgo 1-0

20:00 Bordeaux - Metz

20:00 Brest - Rennes

20:00 Dijon - Nimes

20:00 Montpellier - Nizza

DOMENICA

15:00 Nantes - Reims

17:00 Saint-Etienne - Tolosa

21:00 Monaco - Marsiglia