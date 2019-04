Terminata da qualche minuto anche l'ultimo incontro in programma nel fine settimana di Ligue 1, nel quale l'Olympique Marsiglia ha perso una grande chance per rimanere in scia al quarto posto del Saint-Etienne, dal quale paga adesso cinque punti di distacco dopo la sconfitta interna patita con il Nantes. A nulla è servito infatti l'ennesimo gol di Balotelli, dato che la squadra ospite ha segnato prima con Moutossamy e poi con Girotto.

LIGUE 1 - 34 TURNO

Bordeaux-Lione 2-3

Amiens-Strasburgo 0-0

Angers-Reims 1-1

Nizza-Guingamp 3-0

Caen-Dijon 1-0

Lille-Nimes 5-0

St. Etienne-Tolosa 2-0

Marsigilia-Nantes 1-2 (22' Moutoussamy, 25' Balotelli (O), 50' Girotto)