Ligue 1, Ocampos e Rami trascinano l'OM. Pari tra Rennes e Nantes

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

TMW - Chievo, per il post Ventura si valutano D’Anna e Di Carlo

CLASSIFICA : PSG 36*, Lille 26, Montpellier 25, Lione 24, St. Etienne 23, Marsiglia 22, Nizza 20, Strasburgo 18, Reims 17, Nantes 16, Bordeaux 16, Angers 15, Rennes 16, Nimes 14, Tolosa 14, Amiens 13*, Caen 12, Dijon 11, Monaco 7*, Guingamp 7. *Una gara in meno

Parità fra Rennes e Nantes nell'altro incontro delle 17. Al gol segnato da Johansson all'8' ha risposto Sala al 16'. Rigore sbagliato dall'ex Roma Grenier al 57'. 16 punti per entrambe le compagini, insieme al decimo posto in classifica della Ligue 1.

Il Marsiglia batte il Digione 2-0 e riscatta così parzialmente la doppia sconfitta subita in Europa League con la Lazio. A decidere il tredicesimo turno di campionato sono state le reti di Ocampos (47') e Rami (84'), che portano la squadra di Gacia al sesto posto in classifica a quota 22 punti. Terzultimo invece il Digione, con 11 lunghezze.

