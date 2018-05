Ligue 1, oltre un miliardo di euro per i diritti tv. L'Equipe: "Le big bang"

Tiene banco la questione diritti TV in Francia. "Le big bang" è il titolo de L'Equipe sull'impennata del valore d'acquisto del pacchetto Ligue 1. Mediapro e beIN Sports si sono assicurati la trasmissione del torneo nel quadriennio 2020-2024 per oltre 1 miliardo di euro, oltre il 60% di quanto era stato stato speso per il periodo 2016-2020. Storica la sconfitta di Canal + che ha sempre detenuto i diritti del torneo.