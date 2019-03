Vittoria per 1-0 per il Reims sul Nantes nella 29a giornata della Ligue 1. Decisiva la rete messa a segno da Oudin al 59’. Nel finale gli ospiti sono rimasti anche in dieci uomini per l’espulsione per somma di ammonizioni di Girotto. Con questo risultato il Nantes allontana ulteriormente la zona retrocessione.

Questo il programma completo del 29° turno di Ligue 1:

Venerdì

19:00 ​​​​​​​Nizza-Tolosa 1-1

20:45 Lilla-Monaco 0-1

Sabato

20:00 Angers-Amiens 0-0

20:00 Caen-St. Etienne 0-5

20:00 Guingamp-Dijon 1-0

20:00 Nimes-Strasburgo 2-2

Domenica

14:30 Lione-Montpellier 3-2

15:00 Reims-Nantes 1-0

17:00 Bordeaux-Rennes

21:00 Paris SG-Marsiglia