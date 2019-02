Ligue 1, pari Monaco. Clamorosa rimonta del Nimes, 1-1 Tolosa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel pomeriggio di Ligue 1 conquista un buon punto il Monaco che ha impattato per 2-2 in casa del Montpellier con le reti di Gelson Martin e Falcao. Clamorosa rimonta del Nimes che sotto di due gol in casa del Nantes ha trionfato per 4-2 con una ripresa strepitosa. Solo un pareggio invece per il Tolosa che non è andato oltre l'1-1 contro il Reims.

Questo il programma completo del 24° turno di Ligue 1:

08.02 20:45 Dijon-Marsiglia 1-2

09.02 17:00 Paris SG-Bordeaux 1-0

09.02 20:00 Amiens-Caen 1-0

09.02 20:00 Strasburgo-Angers 1-2

10.02 15:00 Montpellier-Monaco 2-2

10.02 15:00 Nantes-Nimes 2-4

10.02 15:00 Tolosa-Reims 1-1

10.02 17:00 Guingamp-Lilla

10.02 17:00 Rennes-St. Etienne

10.02 21:00 Nizza-Lione