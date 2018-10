Ligue 1, pari Monaco, vince il Lille: risultati e classifica

Nella serata di Ligue 1 ancora uno stop per il Monaco che in casa contro il Dijon non è andato oltre il 2-2. Non sono bastate le reti di Henrich e Glik alla squadra di Henry che non riesce più a vincere. Continua a volare invece il Lille che in casa ha battuto 1-0 il Caen mentre il Montpellier in trasferta ha travolto per 3-0 il Tolosa. 1-1 tra Guingamp e Strasburgo, mentre ha vinto 2-1 in casa dell'Amiens il Nantes.

Il programma dell'undicesima giornata giornata

26.10 20:45 Nimes-Saint Etienne 1-1 (1' Cabella, 74' Alioui)

27.10 17:00 Angers-Lione 1-2

27.10 20:00 Amiens-Nantes 1-2

27.10 20:00 Guingamp-Strasburgo 1-1

27.10 20:00 Lilla-Caen 1-0

27.10 20:00 Monaco-Dijon 2-2

27.10 20:00 Tolosa-Montpellier 0-3

28.10 15:00 Rennes-Reims

28.10 17:00 Bordeaux-Nizza

28.10 21:00 Marsiglia-PSG

CLASSIFICA: PSG 30*, Lille 25, Montpellier 22, Lione 20, Marsiglia 19*, St. Etienne 17, Strasburgo 16, Bordeaux 14*, Tolosa 13, Rennes 12*, Angers 12, Nantes 12, Caen 11, Nimes 11, Dijon 11, Reims 11*, Nizza 11*, Amiens 10, Monaco 7, Guingamp 7.