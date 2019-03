© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel sabato di Ligue 1, si deve accontentare di un pareggio il Monaco che ha impattato 1-1 contro il Bordeaux. Al gol di Falcao ha risposto Briand su rigore. Pareggio anche per il Reims che ha conquistato un 1-1 in casa di un Dijon in 10 dai primi minuti mentre l'Amiens ha vinto 2-1 contro il Nimes.

LIGUE 1 - Giornata 28

Sabato 9 marzo

Strasburgo-Lione 2-2

20.00 Amiens-Nimes 2-1

20.00 Dijon-Reims 1-1

20.00 Monaco-Bordeaux 1-1

Posticipata Nantes-PSG

Domenica 10 marzo

15.00 Montpellier-Angers

15.00 St. Etienne-Lille

15.00 Tolosa-Guingamp

17.00 Rennes-Caen

21.00 Marsiglia-Nizza