Ligue 1, pari Nantes. Impresa del Guingamp: risultati e classifica

© foto di Imago/Image Sport

Nel sabato di Ligue 1 spicca il pareggio del Nantes di Claudio Ranieri che non è andato oltre l'1-1 contro il Dijon. Bene il St. Etienne che ha trionfato 1-0 in casa dello Strasburgo e il Metz, vittorioso 2-1 in casa del Rennes. Impresa del Guingamp che sotto di due reti fino al 90' contro il Lille ha trovato un autogol e la rete di Briand al 92' per impattare 2-2. Infine rinviata per maltempo Caen-Tolosa.

Ligue 1 - 33° TURNO

Angers-Nizza 1-1

Lione-Amiens 3-0

Nantes-Dijon 1-1

Rennes-Metz 1-2

Lille-Guingamp 2-2

Strasburgo-St. Etienne 0-1

RINVIATA Caen-Tolosa

Domenica

15 Montpellier-Bordeaux

17 Troyes-Marsiglia

21 PSG-Monaco

CLASSIFICA: PSG 84*, Monaco 70*, Lione 66, Marsiglia 63*, Rennes 47, Nizza 47, Montpellier 46*, St. Etienne 46, Nantes 45, Guingamp 42, Dijon 42, Bordeaux 40, Angers 37, Amiens 37, Caen 35, Strasburgo 34, Tolosa 30, Troyes 29*, Lille 29, Metz 25.