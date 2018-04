Ligue 1: pari Nizza, il Monaco perde il 2° posto. Risultati e classifica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza gara senza vittoria per il Monaco che dopo le sconfitte subite contro PSG e Guingamp non è andato oltre lo 0-0 in casa contro l'Amiens perdendo così il secondo posto in favore del Lione, vittorioso nel pomeriggio. Pari anche per il Nizza che ha impattato 1-1 in casa dello Strasburgo con rigore decisivo di Balotelli, mentre il Bordeaux ha trionfato per 3-1 contro il Dijon. Stesso risultato con la quale il Lille ha battuto il Metz e il Troyes ha battuto il Caen.



LIGUE 1 - 35° TURNO

Montpellier-St. Etienne 0-1

Lione-Nantes 2-0

Monaco-Amiens 0-0

Strasburgo-Nizza 1-1

Lille-Metz 3-1

Trotes-Caem 3-1

Bordeaux-Dijon 3-1

DOMENICA

15 Rennes-Tolosa

17 Angers-Marsiglia

21 PSG-Guingamp

CLASSIFICA: PSG 90*, Lione 72, Monaco 71, Marsiglia 69*, St. Etienne 52, Nizza 51, Rennes 48*, Montpellier 46*, Bordeaux 46, Nantes 45, Guingamp 45*, Dijon 42, Amiens 41, Caen 37, Strasburgo 35, Tolosa 34, Troyes 32, Lille 32, Metz 26.