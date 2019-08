Ligue 1, parte malissimo il Monaco. Rosso a Fabregas, il Lione vince 0-3

© foto di Federico Gaetano

Comincia sulla falsariga di com'è terminata la stagione scorsa, il campionato del Monaco: in maniera a dir poco disastrosa. Nella partita di esordio in campionato, ed in generale match inaugurale di Ligue 1, infatti i bianco-rossi del Principato sono stati battuti con il pesante passivo di 0-3 dal Lione, passato in vantaggio già dopo pochi minuti con Dembele. Quindi ci ha pensato l'espulsione rimediata intorno alla mezz'ora da Cesc Fabregas, a mettere la gara in discesa per l'OL, andato quindi altre due volte in rete grazie a Depay e Tousart.

Monaco - Lione 0-3 (5' Dembele, 36' Depay, 80' Tousart)