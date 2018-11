Ligue 1, pirotecnico 4-3 del Saint-Etienne contro l'Angers

© foto di Federico Gaetano

Match spettacolare e ricco di gol quello che si è giocato allo Stade Geoffrey-Guichard di Saint-Etienne, dove i padroni di casa hanno battuto per 4-3 l’Angers. Per i padroni di casa in gol Diony, Debuchy, Hamouma e un autogol firmato da Manceau. Per gli ospiti inutili le reti di Pavlovic, Tait e Bahoken.

LIGUE 1 - 12° TURNO

PSG-Lille 2-1

Lione-Bordeaux 1-1

Caen-Rennes 1-2

Dijon-Nimes 0-4

Nizza-Amiens 1-0

Reims-Monaco 1-0

Strasburgo-Tolosa 1-1

Nantes-Guingamp 5-0

St. Etienne-Angers 4-3

Ore 21 Montpellier-Marsiglia