Ligue 1, poker del PSG sul Saint-Etienne: in gol anche Icardi

Tutto facile per il Paris Saint-Germain, che si è imposto per 4-0 sul campo del Saint-Etienne. I parigini sono passati in vantaggio al 9’ con Paredes, mentre al 25’ si sono ritrovati con un uomo in più vista l’espulsione dell’avversario Aholou. Prima dell’intervallo è arrivato il 2-0 firmato da Mbappé. Nella ripresa Neymar fallisce il rigore del 3-0, che arriva comunque al 72’ con Icardi. Nel finale arriva il poker, firmato ancora da Mbappé.

Il programma della diciottesima giornata:

Lille-Montpellier 2-1 (ieri)

Metz- Olympique Marsiglia 1-1

Amiens-Dijon 1-1

Angers-Monaco 0-0

Brest-Nizza 0-0

Nimes-Nantes 0-1

Tolosa-Reims 0-1

Bordeaux-Strasburgo 0-1

Olympique Lione-Rennes 0-1

Saint Etienne-PSG 0-4