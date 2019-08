Ligue 1, prima sconfitta per il Lione. Il Montpellier vince 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima sconfitta stagionale per il Lione, dopo due vittorie consecutive in Ligue 1. La squadra di Sylvinho perde per 1-0 sul campo del Montpellier, che invece ottiene il primo successo stagionale. Il posticipo della terza giornata del campionato viene deciso dalla rete di Souquet al 42', cinque minuti dopo il rigore fallito dal compagno di squadra Delort. A punteggio pieno resta solo il Rennes, che potrebbe essere raggiunto dal Nizza domani.

LIGUE 1 - TERZO TURNO

24/08

Amiens-Nantes 1-2

Angers-Metz 3-0

Brest-Reims 1-0

Dijon-Bordeaux 0-2

25/08

Monaco-Nimes 2-2

Strasburgo-Rennes 0-2

PSG-Tolosa 4-0

27/08

Montpellier-Lione 1-0

28/08

19 Lille-St. Etienne

21 Nizza-Marsiglia