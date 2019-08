© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Marsiglia ha conquistato la sua prima vittoria in campionato espugnando il campo del Nizza in una gara segnata anche dalla sospensione di 10 minuti nel primo tempo per alcuni striscioni e cori omofobi da parte dei padroni di casa . Ad aprire le marcature è stato l’argentino Benedetto al 33°, mentre al 66° è arrivato, su rigore, il pari firmato Cyprien. A regalare la vittoria ai biancocelesti ci ha pensato Payet al 73° realizzando un calcio di rigore. Con questo successo il Marsiglia sale a quota 4 in classifica, mentre il Nizza resta fermo a 6 punti.