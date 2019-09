© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria del Monaco nel derby della Costa Azzurra: 3-1 al "Louis II" contro il Nizza grazie a una doppietta di Golovin e una rete di Ben Yedder. Per il Nizza illusorio pareggio firmato Burner. Si tratta del primo successo per la squadra di Leonardo Jardim che nelle precedenti sei partite ha raccolto solamente tre pareggi e altrettante sconfitte. Nell'altro incontro della serata, valido come anticipo del 7° turno di Ligue 1, finisce sullo 0-0 fra Digione e Marsiglia.