© foto di Imago/Image Sport

Il Rennes è la bestia nera del PSG. Dopo aver strappato la Coppa di Francia al club parigino, la squadra di Stephan è p riuscita a trionfare anche in campionato battendo la squadra di Tuchel per 2-1 in rimonta. Il PSG infatti è passato in vantaggio al 36' con Cavani ma al 44' Niang ha trovato il pari e nella ripresa il Rennes ha rimontato grazie alla rete di Del Castillo. Con questo successo il Rennes sale a 6 punti in classifica e lascia il PSG a quota tre.

LIGUE 1 - 2° TURNO

Lione-Angers 6-0

Nantes-Marsiglia 0-0

Amiens-Lille 1-0

Metz-Monaco 3-0

Tolosa-Dijon 1-0

Nimes-Nizza 1-2

Bordeaux-Montpellier 1-1

Domenica

St. Etienne-Brest 1-1

Reims-Strasburgo 0-0

Rennes-PSG 2-1