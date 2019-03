© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain espugna lo Stade Michel d'Ornano non senza difficoltà. A decidere il match valido per il 27° turno di Ligue 1 è stata infatti una doppietta in rimonta di Mbappé, che tra il 59' (rigore) e l'89' ha ribaltato il provvisorio vantaggio del Caen firmato da Ninga al 56'. Il PSG blinda così il primato in classifica a quota 71 punti (+20 sul Lille), mentre il Caen resta diciottesimo con 20 lunghezze.

Questo il programma completo del 27° turno di Ligue 1:

Sabato

17:00 Caen-PSG 1-2

20:00 Angers-Monaco

20:00 Nimes-Rennes Posticipata

20:00 Reims-Amiens​​​​​​​

Domenica

15:00 Guingamp-Nantes

15:00 Lilla-Dijon

15:00 Nizza-Strasburgo

17:00 Lione-Tolosa

21:00 Marsiglia-St. Etienne

Martedì

19:00 Bordeaux-Montpellier