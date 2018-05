Ligue 1: PSG ko in casa, vince il Monaco, è secondo! Risultati e classifica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata di Ligue 1 con tutte le gare in contemporanee. Male il PSG sconfitto in casa 2-0 dal Rennes all'ultima gara al Parco dei Principi, poker del Nizza al Caen con doppietta di Mario Balotelli mentre il Lione è stato sconfitto 3-2 in casa dello Strasburgo (salvo grazie a questa vittoria) e ne ha approfittato il Monaco, vittorioso 1-0 contro il St. Etienne con una rete al 90'. Grazie a questi tre punti la squadra di Jardim torna al secondo posto a +2 sull'OL, in zona invece perdono tutti e il verdetto è rimandato all'ultima giornata. Ecco i risultati e la classifica:

LIGUE 1 - TURNO 37

Guingamp-Marsiglia 3-3

Amiens-Metz 2-0

Angers-Nantes 0-2

Bordeaux-Tolosa 4-2

Lille-Dijon 2-1

Monaco-St. Etienne 1-0

Montpellier-Troyes 1-1

Nizza-Caen 4-1

PSG-Rennes 0-2

Strasburgo-Lione 3-2

CLASSIFICA: PSG 92, Monaco 77, Lione 75, Marsiglia 74, Rennes 57, Nizza 54, Bordeaux 52, St. Etienne 52, Montpellier 50, Nantes 49, Guingamp 47, Amiens 45, Dijon 45, Angers 41, Lille 38, Strasburgo 38, Caen 37, Tolosa 34, Troyes 33, Metz 26.