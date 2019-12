© foto di Insidefoto/Image Sport

Vittoria sul filo del rasoio per il Rennes, che si impone in pieno recupero sul Saint-Etienne e si porta fuori dalle zone pericolose della classifica, avvicinandosi anzi potenzialmente alle piazze europee. Proprio quelle in cui stazionano i Verts, battuti proprio nel finale dopo essere passati addirittura in vantaggio con Diony. Aveva però pareggiato poco dopo Raphinha, prima del gol-vittoria firmato da Raphinha, obiettivo della Fiorentina in estate.

Il programma completo del 15° turno di Ligue 1:

Venerdì :

Olympique Marsiglia-Brest 2-1

Sabato

Strasburgo - Lione 1-2

Lilla - Dijon 1-0

Montpellier - Amiens 4-2

Nimes - Metz 1-1

Nizza - Angers 3-1

Reims - Bordeaux 1-1