Ligue 1, risultato a occhiali nell'anticipo tra Digione e Amiens: 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finisce 0-0 la prima partita valida per il 32° turno di Ligue 1. Nessun vincitore né vinto allo Stade Gaston Gerard tra Digione e Amiens, con gli ospiti che sono restati in dieci a causa del doppio giallo rimediato al 91' da Gnahoré. Grazie a questo risultato l'Amiens raggiunge quota 32 punti in classifica, sedicesimo, mentre il Digione resta terzultimo con 25 punti.

Questo il programma completo del 32° turno di Ligue 1:

32° turno

12.04 Dijon-Amiens 0-0

12.04 Nantes-Lione

13.04 Marsiglia-Nimes

13.04 Caen-Angers

13.04 Monaco- Reims

13.04 Strasburgo-Guingamp

14.04 Montpellier-Tolosa

14.04 Rennes-Nizza

14.04 St. Etienne-Bordeaux

14.04 Lille-PSG