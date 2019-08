Ligue 1, sconfitta al debutto per il Marsiglia: cade in casa 2-0 con il Reims

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutto inizio per l'Olympique Marsiglia che alla prima gara di Ligue 1 ha perso 2-0 in casa contro il Reims. Gli ospiti infatti sono passati in vantaggio al 58' con Boulaye Dia e al 9' hanno anche trovato il raddoppio con la rete di 90' di Suk Hyun-Jun. Buona la prima per il Reims che guadagna così i primi tempi, tutto da rifare per l'OM che spera di dimenticare in fretta questo debutto.