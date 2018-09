Ligue 1, settima vittoria consecutiva per il PSG: doppietta di Cavani

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Ennesima vittoria, la settima consecutiva in altrettante gare, per il Paris Saint Germain che ha battuto il Reims a Parigi per 4-1. Vantaggio degli ospiti con Chavalerin poi la doppietta di Cavani e i gol di Neymar e Meunier per i padroni di casa.

Il programma completo della settima giornata di Ligue 1

25/09 19.00 Nantes-Nizza 1-2

25/09 19.00 Monaco-Angers 0-1

25/09 21.00 Tolosa-St. Etienne 2-3

26/09 19.00 Amiens-Rennes 2-1

26/09 19.00 Bordeaux-Lilla 1-0

26/09 19.00 Caen-Montpellier 2-2

26/09 19.00 Dijon-Lione 0-3

26/09 19.00 Olympique Marsiglia-Strasburgo 3-2

26/09 19.00 Nimes-Guingamp 0-0

26/09 21.00 Paris Saint Germain-Reims